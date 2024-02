Putin: “umanità non potrà abbandonare petrolio e gas nel prossimo futuro”

MeteoWeb

L’umanità non sarà in grado di abbandonare l’uso di petrolio e gas nel prossimo futuro. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin aprendo dei nuovi campus in collegamento video. “Qualunque cosa si dica sugli idrocarburi, qualunque cosa si dica sulla necessità di sviluppare forme di energia alternative – e questo dovrebbe essere fatto, e noi in Russia ci stiamo occupando di questo e senza dubbio continueremo con quello – ma per quanto riguarda l’energia da idrocarburi (…) nei prossimi decenni l’umanità non sarà in grado di evitarlo“, ha detto il leader russo secondo quanto riferito da Tass.

L’energia degli idrocarburi dovrebbe essere migliorata trovando un modo per renderla il più pura possibile, ha aggiunto il capo dello Stato della Russia.

