Tre ragazze in difficoltà in quota sul Monte Rosa: salvate in elicottero

L’elicottero dei Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuto oggi nelle prossimità della località di Indren, in alta Valsesia, per il recupero di 3 ragazze che si sono trovate in difficoltà in quota. Sul posto sono intervenuti anche i volontari dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Alagna, Comando di Vercelli, che si sono occupati del servizio assistenza nella piazzola Wold. Erano presenti anche i Carabinieri di Alagna.

