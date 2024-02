Record di permanenza nello Spazio per il cosmonauta russo Oleg Kononenko

MeteoWeb

Il cosmonauta russo Oleg Kononenko ha battuto il record mondiale per il maggior tempo trascorso nello Spazio, superando il precedente record di 878 giorni, 11 ore, 29 minuti e 48 secondi stabilito da Gennady Padalka. Kononenko ha messo a segno il primato oggi, 4 febbraio 2024, alle 8:30:08 GMT (le 9:30 ora italiana).

È in corso il 5° volo spaziale di Kononenko, il che significa che ha accumulato tempo nello Spazio in diverse missioni. Kononenko è un cosmonauta dell’agenzia spaziale russa Roscosmos ed è attualmente comandante della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Al termine dell’attuale Expedition, prevista per il 23 settembre, Kononenko avrà trascorso 1.110 giorni nello Spazio.

Kononenko ha iniziato l’addestramento all’età di 34 anni, come parte del gruppo di cosmonauti selezionati per il programma della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Ha effettuato il suo 1° volo spaziale l’8 aprile 2008, come parte della 17ª Expedition, ed è tornato sulla Terra il 24 ottobre 2008.

Il nuovo record di Kononenko è una pietra miliare significativa per l’esplorazione spaziale umana e dimostra la resistenza e la dedizione dei cosmonauti che trascorrono lunghi periodi di tempo in microgravità.

