Roma, crolla un balcone: morta una donna

MeteoWeb

Intervento dei Vigili del Fuoco nella periferia a Sud di Roma per il crollo parziale di un balcone in un edificio in fase di ristrutturazione: le squadre hanno individuato ed estratto tra le macerie il corpo senza vita di una donna di 70 anni. L’anziana è stata travolta dal cedimento di una parte del balcone soprastante al suo. È successo in via Bisaccia, nella zona di Selvotta a Roma. In corso le indagini per l’accertamento delle cause.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.