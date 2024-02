Sanremo 2024, “Alessandra Amoroso non può essere una password!”

MeteoWeb

Mentre il sipario si alza sulla 74ª edizione del Festival di Sanremo, una nuova storia si svela dietro le quinte: quella delle password degli italiani. Un recente studio condotto da NordPass ha gettato luce su una tendenza sorprendente e al contempo allarmante nel mondo della sicurezza digitale nel Bel Paese. “Sembra che sempre più utenti stiano accordando le loro password con le note della musica, incluso il repertorio del Festival di Sanremo“, afferma lo studio.

Password e Festival

Le ricerche rivelano un legame curioso e pericoloso tra le password più popolari degli italiani e il panorama musicale che si esibirà sul palco dell’Ariston. “Prendiamo ad esempio la password ‘casamia01’, intrecciata con la canzone che Ghali porterà in gara quest’anno. È incredibile scoprire che ben 279 italiani hanno scelto di proteggere i propri account con questa chiave digitale, dimostrando quanto la passione per la musica possa influenzare le nostre pratiche di sicurezza online“, sottolineano i ricercatori.

“Amore”

Ma non è tutto: la parola “amore” si staglia come uno dei temi più ricorrenti nelle canzoni di Sanremo 2024, e non sorprende che varianti come “amoremio” siano diventate password preferite, utilizzate da 723 italiani. Tuttavia, il vero colpo di scena arriva quando ci si imbatte in password che includono direttamente i nomi dei partecipanti al Festival: “Giovanni” (881), “Alessandra” (711), “Gigi2960” (708), “Mpaola62” (704), “Marco2002” (502), “Roberto” (462), “Chiara” (333), “Leoleo123!” (290) e molti altri.

Ma perché questo allarme? “Queste password possono essere decifrate quasi istantaneamente; questo è il problema principale. Sebbene sia bello supportare il proprio artista preferito o la sua canzone, non è consigliabile estendere tale supporto alle password, poiché potrebbe compromettere seriamente la sicurezza dell’account“, afferma Cristian Gianni, Country Manager per l’Italia di NordPass.

Alessandra Amoroso non può essere una password

L’invito è chiaro: non lasciare che la passione per la musica metta a rischio la tua sicurezza digitale. “Anche se ami profondamente Giovanni Allevi, Alessandra Amoroso o le ballate romantiche, utilizzare i loro nomi o le loro canzoni come password è un rischio che non possiamo permetterci di correre. Gli hacker, con così tante informazioni facilmente accessibili, potrebbero decifrare le password in pochi istanti“, sottolinea Gianni.

Lasciamoci ispirare dalla musica, ma ricordiamo sempre di proteggere i nostri dati digitali con metodi sicuri e affidabili. “La lezione da imparare è chiara: l’armonia della sicurezza informatica richiede l’adozione di password uniche per ciascun servizio online“, conclude Gianni. Che la musica continui a emozionarci, ma che la nostra sicurezza digitale resti sempre al sicuro sotto chiave.

