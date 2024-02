Spazio, lanciato con successo il satellite Merah Putih-2: una svolta per l’Indonesia

MeteoWeb

Il satellite di telecomunicazioni Merah Putih-2, in precedenza denominato Telkomsat HTS 113BT, è stato lanciato con successo a bordo di un razzo Falcon9 di SpaceX dalla base di Cape Canaveral in Florida.

Merah Putih-2, progettato per rafforzare l’infrastruttura di connettività su tutto il territorio dell’Indonesia, mira a potenziare l’attività digitale delle imprese offrendo una migliore qualità di servizio alla società indonesiana. Il satellite, che prende il nome dai colori della bandiera indonesiana ed è basato sulla storica piattaforma Spacebus 4000B2 di Thales Alenia Space, contribuirà a colmare il divario digitale nell’intero arcipelago, fornendo una capacità di oltre 32 Gpbs.

Il contratto per la realizzazione del satellite ad alte prestazioni è stato siglato nel 2021 tra Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), e il principale operatore di servizi satellitari indonesiano, PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), filiale della società statale di telecomunicazioni digitali PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom).

Thales Alenia Space, in qualità di prime contractor, è responsabile della progettazione, della realizzazione, dei test e della consegna a terra del satellite. L’azienda ha inoltre fornito il segmento di controllo a terra e ha tenuto sessioni di formazione complete, teoriche e pratiche, per gli ingegneri Telkomsat, sia in Francia che in Indonesia, allo scopo di prepararli alla gestione operativa del satellite. Thales Alenia Space si occuperà anche della fase iniziale del posizionamento orbitale (LEOP), dei test in orbita (IOT) e fornirà supporto in orbita per l’intero ciclo di vita del satellite.

Merah Putih-2, con una massa di 4 tonnellate al lancio, opererà in banda C/Ku dalla sua posizione orbitale a 113° Est e avrà un’aspettativa di vita di 15 anni.

“Siamo molto orgogliosi del successo del lancio di Merah Putih-2, una missione che migliorerà i servizi di telecomunicazioni in Indonesia”- ha dichiarato Marc-Henri Serre, Executive Vice President, Telecommunications, di Thales Alenia Space. “Questo programma è stato sviluppato nell’ambito di una fruttuosa collaborazione con i nostri partner indonesiani, facendo seguito alla realizzazione dei satelliti Palapa-D, Telkom-3S e SATRIA, nonché del carico utile di Telkom 3, ognuno dei quali è prezioso per colmare il divario digitale in Indonesia”.

