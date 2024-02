Scandalo Sanitario, Aifa e Speranza sotto accusa: “hanno alterato i dati dei decessi da vaccino”

MeteoWeb

In un’epoca in cui la fiducia nelle istituzioni è essenziale per affrontare sfide globali come la pandemia da COVID-19, emergono oscure macchinazioni che minano la trasparenza e la credibilità del sistema sanitario italiano. Un’inchiesta dettagliata ha rivelato come l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e l’ex ministro della Salute Roberto Speranza siano stati coinvolti in una serie di manovre per alterare e occultare dati fondamentali sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID.

Un velo di silenzio sui danneggiati

I dettagli emersi gettano una luce sinistra sulla gestione dei segnali di effetti collaterali da parte di Aifa. Informazioni cruciali riguardanti effetti avversi gravi, come le parestesie paralizzanti, sono state deliberate escluse dai report ufficiali, alimentando sospetti sul reale impatto della vaccinazione sulla salute pubblica.

Le segnalazioni provenienti dalle Regioni, che avrebbero potuto fornire preziose informazioni sulla sicurezza dei vaccini, sono state insabbiate con l’ingiustificata motivazione di evitare “ansie“. Il tentativo di nascondere tali segnalazioni solleva dubbi sulla volontà di Aifa di agire nell’interesse della salute pubblica o di proteggere una narrazione predefinita. La mancanza di trasparenza da parte di Aifa ha sollevato dubbi sulla sua indipendenza e integrità, minando la fiducia dei cittadini nell’agenzia e nei suoi processi decisionali.

Verità sacrificate

La manipolazione dei dati sui decessi “correlabili” ai vaccini getta ulteriori ombre sulla condotta di Aifa. È emerso che numerose morti sospette sono state etichettate come “indeterminate” o “non classificabili“, occultando così la reale portata delle conseguenze avverse. Questo artificio retorico ha distolto l’attenzione dal vero impatto della vaccinazione sulla salute pubblica, sacrificando la trasparenza sull’altare dell’interesse politico e personale. L’opacità nei processi decisionali di Aifa ha sollevato domande sulla sua capacità di garantire la sicurezza dei cittadini e sulla sua responsabilità nei confronti della salute pubblica italiana.

Il coinvolgimento di Nicola Magrini, ex direttore di Aifa, aggiunge un ulteriore strato di complessità allo scandalo. I dati sull’eccesso di mortalità sono stati nascosti per evitare “ansie e nervosismo“, mentre grafici distorti sono stati utilizzati per minimizzare l’impatto degli effetti avversi.

Il costo delle bugie

Le conseguenze di queste manipolazioni non possono essere sottovalutate. Si ipotizza il reato di false dichiarazioni in atti all’Autorità Giudiziaria, con gravi implicazioni sul processo decisionale e sulla fiducia nel sistema sanitario nazionale. Le vittime di queste manipolazioni non sono solo i danneggiati dai vaccini, ma l’intera popolazione italiana, tradita da coloro che avrebbero dovuto proteggerla. La mancanza di responsabilità e trasparenza da parte di Aifa ha messo a rischio la salute e il benessere dei cittadini italiani, alimentando un clima di sfiducia e incertezza nei confronti delle istituzioni sanitarie del paese.

L’inchiesta ha svelato un quadro inquietante di manipolazione e segretezza all’interno delle istituzioni sanitarie italiane. È ora di porre fine a questa oscura pratica e ripristinare la fiducia nella sanità pubblica. È necessario che Aifa e le figure di spicco della sanità nazionale rendano conto delle proprie azioni e agiscano nell’interesse superiore della salute pubblica, mettendo al primo posto la sicurezza e il benessere dei cittadini. Solo attraverso la trasparenza e l’integrità possiamo sperare di garantire una sanità pubblica affidabile e responsabile.

