Scarse vendite di auto elettriche nel Regno Unito: ora la colpa è di “Mr. Bean”

Le vendite di auto elettriche non decollano nel Regno Unito e la colpa è di… Mr. Bean. Rowan Atkinson, attore e comico britannico noto per aver interpretato l’iconico personaggio degli anni ‘90, è stato infatti accusato di “danneggiare” la reputazione dei veicoli elettrici e di aver contribuito al rallentamento delle vendite nel Paese. Ieri, martedì 6 febbraio, l’attore di Mr. Bean è stato nominato alla Camera dei Lord durante la riunione della commissione per l’ambiente e il cambiamento climatico. Il think tank Green Alliance ha espresso il suo punto di vista sui principali ostacoli che il governo deve affrontare nel suo tentativo di eliminare gradualmente le auto a benzina e diesel prima del 2035, e ha affermato che un commento di Rowan Atkinson pubblicato nel giugno 2023 è stato dannoso per la causa.

Il gruppo ha detto ai colleghi in una lettera: “uno degli articoli più dannosi è stato un commento scritto da Rowan Atkinson su The Guardian che è stato ampiamente smentito. Sfortunatamente, i fact check non raggiungono mai la stessa ampiezza di pubblico della falsa affermazione originale, sottolineando la necessità di garantire elevati standard editoriali riguardo alla transizione net zero”.

L’articolo di “Mr. Bean” sulle auto elettriche

L’articolo dell’attore 69enne era intitolato: “Adoro i veicoli elettrici e sono stato uno dei primi ad adottarli. Ma mi sento sempre più ingannato“. Atkinson ha scritto che i veicoli elettrici sono “un po’ senz’anima” e ha criticato l’uso delle batterie agli ioni di litio. L’attore ha suggerito che soluzioni come il fatto che i conducenti mantengano la stessa auto per periodi di tempo più lunghi e un maggiore uso di carburanti sintetici annullerebbero la necessità dei veicoli elettrici, affermando: “sento sempre più che la nostra luna di miele con le auto elettriche sta volgendo al termine, e questo non è un male”.

L’attore, che si descrive come un “tipo da auto” avendo una laurea in ingegneria elettrica ed elettronica, ha detto di aver consigliato agli amici di “aspettare per ora” sui veicoli elettrici a meno che non abbiano un vecchio veicolo diesel.

Il Guardian ha pubblicato la settimana successiva una risposta di Simon Evans, vicedirettore e redattore politico senior di Carbon Brief, sito di notizie sul clima, che ha cercato di sfatare le affermazioni di Atkinson. Evans ha scritto: “il più grande errore di Atkinson è il suo fallimento nel riconoscere che i veicoli elettrici offrono già significativi vantaggi ambientali globali, rispetto alle auto con motore a combustione”.

“Notizie fuorvianti frenano le vendite di auto elettriche”

Le opinioni di Atkinson sono state utilizzate dal think tank Green Alliance per esprimere un punto più ampio sulle notizie “fuorvianti” che frenerebbero le vendite di veicoli elettrici. Altre sfide evidenziate durante la riunione della commissione includevano un numero insufficiente di punti di ricarica, prezzi più alti per i veicoli elettrici e “una mancanza di messaggi chiari e coerenti da parte del governo”.

