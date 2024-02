Scavalca la recinzione per farsi un selfie col leone, muore sbranato

MeteoWeb

Un uomo è saltato nel recinto di un leone presso il Parco Zoologico di Sri Venkateswara a Tirupati per farsi un selfie con il grande felino: è stato dilaniato a morte. La vittima, identificata come Prahlad Gujjar, 38 anni, del distretto di Alwar nello stato del Rajasthan, è entrata nel recinto e ha cercato di farsi un selfie con l’esemplare. Le autorità del Parco Zoologico di Sri Venkateswara hanno dichiarato che la vittima è entrata in un’area non aperta al pubblico ignorando gli avvertimenti di un custode di allontanarsi. Il custode ha riferito che la vittima ha scavalcato una recinzione alta oltre 7 metri.

Le autorità dello zoo hanno spiegato che un leone maschio di nome Dungarpur si è scagliato su Prahlad, lo ha afferrato per il collo e lo ha dilaniato a morte prima che il custode potesse intervenire. Anche se la vittima ha cercato di fuggire arrampicandosi su un albero, i suoi tentativi sono stati vani, hanno aggiunto le autorità dello zoo. La polizia di Tirupati ha aperto un’indagine e sta procedendo con l’autopsia.

