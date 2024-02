Sciame sismico in Emilia Romagna: nuova intensa scossa nel Parmense | DATI

MeteoWeb

Una nuova, intensa scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa in Emilia Romagna nell’ambito dello sciame sismico che interessa il Parmense da 3 giorni. Alle 17:38 di oggi, venerdì 9 febbraio, è avvenuto un terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro a Langhirano e profondità di 11km.

La scossa più forte finora in questo sciame sismico è stata quella di magnitudo 4.2 avvenuta alle 13:06 di oggi. La Regione Emilia Romagna si sta muovendo: il sistema è in allerta e sono pronti due centri di accoglienza per la notte.

