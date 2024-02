Sciatore cade da un salto di roccia: soccorsi ostacolati dal maltempo a Courmayeur

MeteoWeb

Uno sciatore freerider è caduto da un salto di roccia mentre affrontava una discesa in fuoripista in zona La Zerotta, a Courmayeur (Aosta). A dare l’allarme sono stati i suoi compagni di uscita. L’intervento di recupero dei soccorritori è reso difficile dal maltempo. I tecnici del Soccorso Alpino valdostano sono stati portati in elicottero fino al rifugio Monte Bianco; da qui hanno proseguito in motoslitta fino al luogo dell’incidente. Sono operativi anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e gli addetti alla sicurezza delle piste da sci.

