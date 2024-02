Scivola in un canalone di ghiaccio: 48enne ferito in Trentino

MeteoWeb

Un escursionista era partito in mattinata da malga Grassi (Riva del Garda, Trentino) insieme ad un amico per fare un’escursione verso il rifugio Pernici, ma non è più rientrato. Durante la camminata, l’altro escursionista aveva deciso di tornare indietro, dando appuntamento all’amico a malga Grassi. Non vedendolo rientrare, ha lanciato l’allarme intorno alle 13:40 e così sono scattate le ricerche. L’uomo, un trentino 48 anni, è stato ritrovato nel bosco a monte di malga Grassi grazie a un sorvolo dell’elicottero.

È probabile che l’uomo sia scivolato sulla neve ghiacciata per decine di metri, non riuscendo più a muoversi. È stato ritrovato cosciente ma ferito e, dopo le prime cure, è stato portato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sul posto sono intervenute le stazioni del Soccorso Alpino di Riva del Garda e di Val di Ledro.

