Scoperta la più grande riserva di idrogeno naturale al mondo: si trova in Francia

MeteoWeb

È il gas più ricercato per la decarbonizzazione dell’industria e dei trasporti: gli scienziati ora hanno potenzialmente scoperto “la più grande riserva al mondo” di idrogeno bianco, o naturale, nel bacino carbonifero della Mosella, nel nord-est della Francia. Questo potrebbe essere un raggio di speranza per il bacino carbonifero della Lorena, dopo 150 anni di attività estrattiva che ha contribuito al boom della regione prima di entrare in declino e giungere alla fine.

La scoperta epocale

I ricercatori del Centro nazionale francese per la ricerca scientifica (CNRS) hanno lavorato su questa prospettiva negli ultimi quattro anni, attraverso un progetto di ricerca chiamato Regalor. Utilizzando una sonda che è scesa a più di 1.000 metri di profondità nel sottosuolo di Folschviller (dipartimento della Mosella), i ricercatori, che erano alla ricerca di metano, hanno in realtà scoperto grandi quantità di idrogeno bianco, un gas che si forma naturalmente nel sottosuolo.

Se le concentrazioni di questo idrogeno nativo sono identiche in tutto il bacino carbonifero della Lorena, la scoperta rappresenterebbe “60 milioni di tonnellate” di questa risorsa generata naturalmente, potenzialmente “la più grande riserva al mondo“, secondo quanto dichiarato da Jacques Pironon, direttore della ricerca e geologo di formazione, in occasione di una conferenza a Petite-Rosselle all’inizio di febbraio.

Tuttavia, queste stime iniziali dovranno essere “perfezionate con ulteriori perforazioni“, ha aggiunto. L’idrogeno nativo si forma naturalmente nel sottosuolo attraverso reazioni chimiche, ad esempio tra acqua e minerali. “Negli ultimi due anni abbiamo misurato continuamente i gas” presenti nel sottosuolo ogni 30 minuti, creando così “uno dei più grandi database” al mondo su queste concentrazioni di idrogeno nativo, ha spiegato Philippe de Donato, anch’egli direttore della ricerca del CNRS.

I pozzi attraversano i filoni di carbone che un tempo venivano estratti nella Mosella e altri strati di minerali in cui le concentrazioni di idrogeno bianco aumentano man mano che la sonda va in profondità. Finora gli scienziati hanno raggiunto una profondità di 1.250 metri con una sonda “unica al mondo” e di sei centimetri di diametro, come sottolinea de Donato.

“A 1.250 metri di profondità, abbiamo scoperto una concentrazione del 20% di idrogeno bianco nelle miscele di gas“, ha spiegato Jacques Pironon. E secondo diversi modelli, il contenuto di idrogeno potrebbe raggiungere il 90% a 3.000 metri di profondità.

Le potenzialità dell’idrogeno naturale

L’idrogeno naturale sta suscitando un interesse crescente come mezzo per decarbonizzare l’industria e i trasporti. Attualmente, questo gas è utilizzato principalmente nella produzione di ammoniaca, metanolo, carburanti e nella raffinazione dei prodotti petroliferi.

Il primo giacimento naturale di idrogeno è stato scoperto in Mali. Dal 2011 produce 90 tonnellate all’anno, sufficienti per alimentare un villaggio. L’Unione Europea vuole produrre 20 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile entro il 2030. A metà dicembre, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato il lancio di “missioni di esplorazione” di serbatoi di idrogeno naturale in tutta la Francia, promettendo “finanziamenti massicci” in questo settore. “Non possiamo permettere che questa risorsa rimanga inattiva“, ha dichiarato. “Ci stiamo dando da fare per gli elettrolizzatori, ma ora stiamo andando al doppio della velocità per l’idrogeno naturale“.

Secondo il sito web del ministero francese della Transizione ecologica, “sono in corso richieste di permessi di ricerca per potenziali depositi” nei Pyrénées-Atlantiques (sud-ovest) e nella regione Auvergne-Rhône-Alpes (centro-est). Il 29 aprile i ricercatori e i loro partner, tra cui La Française de l’Energie, presenteranno la domanda di autorizzazione per il progetto Regalor II, che determinerà le modalità di utilizzo dell’idrogeno. Il sito di Folschviller, dove si svolgono le operazioni di misurazione, “non sarà mai utilizzato“, hanno precisato i ricercatori, e rimarrà un sito di ricerca dedicato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.