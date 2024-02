Scoperta una “super-Terra” potenzialmente abitabile a soli 137 anni luce di distanza

MeteoWeb

Una “super-Terra” matura per ulteriori indagini orbita attorno a una piccola stella rossastra che è, per gli standard astronomici, abbastanza vicina a noi, a soli 137 anni luce di distanza. Lo stesso sistema potrebbe anche ospitare un secondo pianeta delle dimensioni della Terra. Il pianeta più grande, soprannominato TOI-715 b, è circa una volta e mezza più largo della Terra e orbita all’interno della zona abitabile “conservativa” attorno alla sua stella madre. Questa è la distanza dalla stella che potrebbe dare al pianeta la giusta temperatura affinché si formi acqua liquida sulla sua superficie. Naturalmente, affinché l’acqua sia presente in superficie, dovrebbero concorrere molti altri fattori, soprattutto con un’atmosfera adatta. Ma la zona abitabile conservativa – una definizione più ristretta e potenzialmente più robusta rispetto alla più ampia zona abitabile “ottimistica” – la colloca in una posizione privilegiata, almeno secondo le misurazioni approssimative effettuate finora.

Il pianeta più piccolo potrebbe essere solo leggermente più grande della Terra e potrebbe trovarsi proprio all’interno della zona abitabile conservativa.

Il pianeta che non dovrebbe esserci

Gli astronomi stanno iniziando a scrivere un capitolo completamente nuovo nella nostra comprensione degli esopianeti. I più recenti strumenti spaziali, compresi quelli a bordo del James Webb Space Telescope della NASA, sono progettati non solo per rilevare questi mondi lontani, ma per rivelare alcune delle loro caratteristiche. Ciò include la composizione delle loro atmosfere, che potrebbe offrire indizi sulla possibile presenza di vita.

La super-Terra recentemente scoperta, TOI-715 b, potrebbe fare la sua comparsa proprio al momento giusto. La sua stella madre è una nana rossa, più piccola e più fredda del nostro Sole; è noto che alcune di queste stelle ospitano piccoli mondi rocciosi. Al momento, rappresentano la soluzione migliore per trovare pianeti abitabili.

Questi pianeti compiono orbite molto più vicine di quelle attorno a stelle come il nostro Sole, ma poiché le nane rosse sono più piccole e più fredde, i pianeti possono essere più vicini e trovarsi comunque al sicuro all’interno della zona abitabile della stella. Le orbite più strette significano anche che quelle che attraversano le facce delle loro stelle – cioè, se viste dai nostri telescopi spaziali – si incrociano molto più spesso. Nel caso del pianeta b, si tratta di una volta ogni 19 giorni, un “anno” su questo strano mondo. Quindi questi pianeti in transito davanti alle loro stelle possono essere rilevati più facilmente e osservati più frequentemente.

Questo è il caso di TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), che ha trovato il nuovo pianeta. Il pianeta TOI-175 b si aggiunge all’elenco dei pianeti della zona abitabile che potrebbero essere esaminati più da vicino dal telescopio spaziale James Webb, forse anche per individuare segni di un’atmosfera. Molto dipenderà dalle altre proprietà del pianeta, tra cui quanto è massiccio e se può essere classificato come un “mondo acquatico”, rendendo la sua atmosfera, se presente, più prominente e molto meno difficile da rilevare rispetto a quella di un pianeta più massiccio, denso e secco, che probabilmente manterrà la sua atmosfera di basso profilo più vicina alla superficie.

Se anche il possibile secondo pianeta del sistema, delle dimensioni della Terra, fosse confermato, diventerebbe il più piccolo pianeta nella zona abitabile scoperto finora da TESS. La scoperta ha inoltre superato le aspettative iniziali di TESS, trovando un mondo delle dimensioni della Terra nella zona abitabile.

Gli autori della scoperta

Dietro questa scoperta vi è un team internazionale di scienziati guidato da Georgina Dransfield dell’Università di Birmingham, Regno Unito. Il relativo studio è stato pubblicato sulla rivista “Monthly Notice of the Royal Astronomical Society”. Una serie internazionale di strutture utilizzate per confermare il pianeta include Gemini-South, i telescopi dell’Osservatorio Las Cumbres, i telescopi ExTrA, la rete SPECULOOS e il telescopio TRAPPIST-south.

