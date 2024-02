Allerta Meteo Toscana: scuole chiuse a Livorno domani

MeteoWeb

Alla luce dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale della Toscana, le scuole resteranno chiuse a Livorno domani, martedì 27 febbraio. “Per domani e fino al perdurare dell’allerta arancio, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati, delle ludoteche comunali, dei centri diurni, dei parchi pubblici, dei cimiteri cittadini, del canile comunale”. Lo rende noto il Comune di Livorno.

“Intorno alle 16 di oggi, in concomitanza con l’entrata in vigore del codice giallo, la Protezione Civile del Comune di Livorno provvederà a chiude per motivi precauzionali il tratto di via Aiaccia che attraversa la cassa d’espansione del torrente Uggione. Verrà chiuso anche il tratto che prosegue nel territorio del Comune di Collesalvetti. Rimarrà invece percorribile il tratto di via Aiaccia che va dall’incrocio con via delle Sorgenti (altezza civico 452) fino al ponte sull’Uggione”, spiega il Comune.

La Protezione Civile raccomanda particolare prudenza agli abitanti della zona e di prestare attenzione all’evolversi della situazione, visto il codice di allerta arancione.

