Sette iniziative mondiali per il ripristino degli ecosistemi: bandiere dell’ONU per la natura

Il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (Unep) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Fao) hanno nominato sette iniziative provenienti da Africa, America Latina, Mediterraneo e Sud-Est asiatico come Bandiere Mondiali della Restaurazione delle Nazioni Unite. Queste iniziative ONU comprendono ecosistemi che si trovano al limite del degrado totale a causa di incendi, siccità, deforestazione e inquinamento. Ora possono beneficiare del sostegno tecnico e finanziario delle Nazioni Unite.

Premi World Restoration Flagship

I premi World Restoration Flagship fanno parte del Decennio dell’ONU per il ripristino degli ecosistemi, guidato dall’Unep e dalla Fao, che mira a prevenire, arrestare e invertire il degrado degli ecosistemi in ogni continente e in ogni oceano. I premi tengono conto delle iniziative degne di nota che sostengono l’impegno globale di ripristinare un miliardo di ettari – un’area più grande della Cina.

Le iniziative vincenti sono state annunciate in vista della sesta sessione dell’Assemblea delle Nazioni Unite per l’Ambiente (Unea-6), il più alto organo decisionale a livello mondiale per le questioni relative all’ambiente, che si terrà dal 26 febbraio al 1° marzo presso la sede dell’Unep a Nairobi, in Kenya.

Insieme, le sette nuove iniziative faro dovrebbero ripristinare quasi 40 milioni di ettari – un’area grande quasi 600 volte Nairobi – e creare circa 500.000 posti di lavoro. “Per troppo tempo lo sviluppo economico è andato a scapito dell’ambiente. Tuttavia, oggi assistiamo a sforzi globali per inaugurare un ritorno alla natura“, ha dichiarato Inger Andersen, direttore esecutivo dell’Unep.

Esempi di ripristino degli ecosistemi

“Queste iniziative dimostrano come sia possibile fare pace con la natura, mettere le comunità locali al centro degli sforzi di ripristino e creare comunque nuovi posti di lavoro. Poiché continuiamo ad affrontare la triplice crisi planetaria del cambiamento climatico, della perdita di natura e biodiversità e dell’inquinamento e dei rifiuti, è giunto il momento di raddoppiare e accelerare le iniziative di ripristino“.

Le World Restoration Flagships sono state scelte come i migliori esempi di ripristino degli ecosistemi in corso, su larga scala e a lungo termine dalle Task Force per la scienza e le migliori pratiche del Decennio ONU per il ripristino degli ecosistemi e approvate dal suo Consiglio esecutivo. La selezione segue un accurato processo di revisione con più di 60 indicatori e criteri, che incarnano i 10 principi di ripristino del Decennio Onu.

A essere scelti, alla fine, sono stati: un’iniziativa per il ripristino delle foreste mediterranee; una per il ripristino dell’Indo; una per salvare l’hotspot idrico e climatico globale nella fascia vegetativa di quasi 800.000 ettari in Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela; una per la rigenerazione delle mangrovie dello Sri Lanka; una per il ripristino delle foreste dei corridoi critici del Terai Arc Landscape; una per rinnovare l’agricoltura africana; una per coltivare foreste nelle zone aride dell’Africa.

Le dichiarazioni del direttore generale

Il direttore generale della Fao Qu Dongyu ha dichiarato: “La Fao è lieta di riconoscere questi sette meritevoli campioni, a dimostrazione del fatto che siamo in grado di offrire i migliori esempi per invertire il degrado degli ecosistemi su scala, affrontando al contempo gli impatti della crisi climatica e della perdita di biodiversità. Il ripristino degli ecosistemi terrestri e acquatici è un passo fondamentale per la trasformazione dei sistemi agroalimentari globali in sistemi più efficienti, inclusivi, resilienti e sostenibili, – continua – il ripristino degli ecosistemi è una soluzione a lungo termine nella lotta per sradicare la povertà, la fame e la malnutrizione, dato che ci troviamo di fronte a una crescita della popolazione e a un aumento del fabbisogno di alimenti e di beni e servizi ecosistemici“.

I risultati

Nel 2022, le prime dieci bandiere mondiali per il ripristino sono state riconosciute come parte del Decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi, che sarà seguito da sforzi simili ogni due anni fino al 2030. Le iniziative di quest’anno fanno parte di un’accelerazione degli investimenti nella natura da parte di governi e donatori privati, che si riflette in particolare negli 1,4 miliardi di dollari erogati lo scorso anno dal Consiglio del Fondo mondiale per l’ambiente (Gef).

Jason Momoa, attore e sostenitore dell’Unep per Life Below Water, ha spiegato: “Conservare la natura è fondamentale, ma non è più sufficiente. Abbiamo perso troppo del nostro pianeta ed è ora di fare un passo avanti e ricostruire ciò che abbiamo sbagliato, aggiustare ciò che abbiamo rotto e ripristinare ciò che abbiamo distrutto. Queste iniziative di restauro sono come le risposte emozionanti alle grandi domande che il nostro legame con il mondo naturale solleva – proprio come fanno i migliori film“.

Ciascuna delle sette iniziative di ripristino è stata annunciata con messaggi video condivisi sui canali social media delle Nazioni Unite da un Ambasciatore di buona volontà o da un sostenitore delle Nazioni Unite o dell’Unep, tra cui gli attori Dia Mirza, Jason Momoa ed Edward Norton, la chef Leyla Fathallah e la super-modella e autrice di best-seller Gisele Bündchen.

