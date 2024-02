Siccità record in Messico: -40% produzione di mais

MeteoWeb

La siccità in Messico, durante l’ultimo anno, ha fatto precipitare del 40% la produzione di mais e altre coltivazioni. Lo rivelano i dati dell’Osservatorio sulla siccità in Nord America. Secondo i dati preliminari pubblicati nel rapporto, il 2023 è stato l’anno più secco per il Messico a livello nazionale, raggiungendo valori record nelle regioni di Chihuahua, Hidalgo e San Luis Potosi. Le riserve d’acqua destinate all’agricoltura hanno raggiunto durante l’ultimo anno solo il 42,7% della loro capacità, il 34,8% in meno rispetto al 2022. Per questa ragione, gli esperti stimano una scarsa raccolta anche per i prossimi mesi.

