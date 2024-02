Sicilia, il Lago di Fanaco divorato dalla siccità | VIDEO

MeteoWeb

Le piogge iniziate dal weekend hanno interrotto il lungo periodo siccitoso in Sicilia, che ha portato pesanti effetti sulle riserve idriche e sull’agricoltura della regione. Nel video a corredo dell’articolo, ADAM Platform mostra le immagini catturate dal satellite Copernicus Sentinel-2 del Lago di Fanaco, in provincia di Palermo. Dal confronto tra il livello del febbraio 2023 e quello del febbraio 2024, si può vedere come il Lago di Fanaco si sia enormemente ridotto. Già nel mese di gennaio di quest’anno era scattata l’allerta per l’invaso, sotto il livello di guardia a causa della siccità.

Nei giorni scorsi, la Sicilia ha dichiarato lo stato di calamità naturale proprio per la siccità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.