Abbondanti nevicate in Sila: riaprono le piste a Lorica

Le abbondanti nevicate di questi ultimi giorni permetteranno da domani, giovedì 15 febbraio, di riaprire le piste Inferno 1 e Inferno 2 di Lorica, in Sila. Un momento atteso da tutti gli sportivi dopo che le condizioni meteo avevano costretto alla chiusura delle piste. Il team di tecnici ha lavorato per preparare nuovamente le piste in sicurezza pronte per accogliere gli sciatori di tutte le età. Da domani sarà, quindi, nuovamente possibile ritornare a sciare sulle piste di Lorica.

