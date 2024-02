Smog, allerta arancione ad Alessandria: limitazioni fino al 19 febbraio

MeteoWeb

Il Comune di Alessandria comunica che, sulla base del Protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti anti-smog – stagione invernale 2023-2024, il territorio è al livello 1 (allerta arancio) per le giornate di sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 febbraio 2024. È previsto lo stop delle auto private di classe emissiva fino a EURO 5 diesel dalle ore 8.30 alle ore 18.30, lo stop dei veicoli commerciali diesel fino a EURO 4 dalle ore 8.30 alle 18.30, il divieto di sosta con il motore acceso, il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle divieto assoluto di combustioni all’aperto (falò, barbecue, fuochi d’artificio ecc.), l’introduzione del limite di 18°C (con tolleranza di 2°C) per le medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, il divieto di spandimento di liquami zootecnici, il divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto.

