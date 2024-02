Smog: bollino rosso in tutta l’Emilia-Romagna fino a domani

MeteoWeb

In seguito alle previsioni effettuate da Arpae, riguardanti il possibile superamento dei livelli giornalieri consentiti di PM10 in tutta la regione Emilia–Romagna fino a domani, è attivo il bollino rosso e saranno implementate misure straordinarie per migliorare la qualità dell’aria, tra cui il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5. Questo provvedimento rientra nelle disposizioni regionali stabilite in linea con le direttive del Pair.

Tra le misure straordinarie le limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5, dalle 08:30 alle 18:30, all’interno dell’anello della tangenziale e la riduzione delle temperature medie negli edifici a 19°C e negli spazi commerciali e ricreativi a 17°C.

