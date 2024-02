Smog Emilia-Romagna, misure in vigore prorogate in tutta la regione

MeteoWeb

Fino a lunedì 5 febbraio compreso, rimangono in vigore in tutta l’Emilia-Romagna le misure d’emergenza contro lo smog. Queste restrizioni riguardano la circolazione dei veicoli più inquinanti, tra cui i diesel Euro 5. L’attivazione di tali misure è determinata da Arpae in base alle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle Pm10, come indicato nel bollettino emesso oggi sul sito, contrassegnato da un bollino rosso.

Queste disposizioni rimarranno in vigore fino al prossimo controllo, lunedì 5 febbraio, e saranno revocate solo se le previsioni indicheranno un ritorno al di sotto del valore limite delle Pm10. Ai sensi di questo provvedimento, saranno fermati anche i veicoli più inquinanti già bloccati durante la settimana in applicazione della manovra ordinaria. Ciò include i diesel fino a Euro 4, i veicoli a benzina fino agli Euro 2, quelli a gpl/benzina e metano/benzina fino agli Euro 1, ciclomotori e motocicli fino agli Euro 1.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.