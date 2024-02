Smog in Emilia-Romagna, bollino rosso fino al 19 febbraio

MeteoWeb

Dopo i brevi momenti di respiro avuti all’inizio di febbraio, l’Emilia-Romagna è nuovamente alle prese con l’emergenza smog. Il bollino rosso, emesso in precedenza mercoledì dall’Agenzia regionale per l’ambiente, viene confermato oggi, con le misure di emergenza che saranno attive fino a lunedì 19 febbraio incluso, quando verrà pubblicato un nuovo aggiornamento sulle condizioni atmosferiche.

Le restrizioni per migliorare la qualità dell’aria coinvolgono l’intera area pianeggiante della regione e includono il divieto di circolazione per i veicoli Diesel fino alla normativa Euro 5, dalle 08:30 alle 18:30, e la riduzione delle temperature medie negli edifici a 19°C, mentre per le attività industriali e artigianali si dovrà scendere fino a 17°C.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.