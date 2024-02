Smog nei limiti, misure di emergenza revocate a Pordenone

MeteoWeb

A partire da domani, lunedì 19 febbraio 2024, le restrizioni sul riscaldamento e il divieto di accendere fuochi a Pordenone non saranno più in vigore. Secondo le previsioni dell’ARPA FVG, c’è stato un miglioramento significativo della qualità dell’aria. Di conseguenza, saranno revocate le misure di emergenza previste dal piano anti-smog attualmente in atto, che includono la riduzione della temperatura negli edifici, il divieto di bruciare legna per uso domestico e il divieto di accendere fuochi all’aperto.

Si ricordi che in città rimangono in vigore le restrizioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno del perimetro delimitato dal “ring” durante determinati periodi dell’anno: dal 15 ottobre al 7 dicembre e dal 15 gennaio al 31 marzo, dalle ore 16 alle 20, escluso il sabato.

