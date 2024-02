Smog Lombardia: domani stop alle misure in due province, permangono in altre 5

MeteoWeb

A causa dei livelli di smog che si registrano in Lombardia, restano attive le misure di primo livello nelle province di Lecco e Mantova e di secondo livello nelle province di Brescia, Bergamo e Cremona. Migliorano, invece, le condizioni nelle province di Milano e Monza. Qui ieri, lunedì 5 febbraio, sono state registrate per il secondo giorno consecutivo medie provinciali di PM10 inferiori al limite. Come previsto dalle norme in vigore, da domani, mercoledì 7 febbraio, saranno quindi disattivate le misure temporanee per la qualità dell’aria in queste due province.

