Smog Milano: dati delle centraline ancora oltre i limiti

Gli ultimi dati sullo smog a Milano sono preoccupanti, come previsto, considerando l’assenza di piogge e venti. Tutte e 3 le centraline di monitoraggio della città registrano livelli ben superiori alla soglia di sicurezza stabilita per la giornata precedente. Il valore di PM10 supera oltre il doppio dei 45 g/m, che è la media giornaliera raccomandata dall’OMS per evitare problemi di salute: Milano-Marche segna 109, Milano-Pascal 111 e Milano-Senato 122.

Anche il dato relativo al PM2.5 è allarmante: questo particolare tipo di polveri sottili non dovrebbe superare la media giornaliera di 15 g/m secondo l’OMS: Milano-Marche riporta 83, Milano-Senato 80 e Milano-Pascal 82.

