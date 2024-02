Smog, non solo Pianura Padana: superamenti del PM10 anche nelle Marche

MeteoWeb

Con questo persistente anticiclone, la Pianura Padana si ritrova sotto una cappa di smog ma anche altre regioni sono interessate dall’inquinamento atmosferico. Per esempio, “negli ultimi 10 giorni nelle Marche si sono registrati complessivamente 24 superamenti nelle 17 centraline che rilevano PM10: Chiaravalle, Fano, Jesi, Pesaro e Urbino sono le stazioni in cui si sono registrati 3 superamenti nel periodo, il numero maggiore registrato”, ha detto all’ANSA il Dottor Giorgio Catenacci, direttore tecnico scientifico Arpa Marche.

“Nelle Marche sia alla fine del 2023” che “nel primo scorcio del 2024 – spiega -, si sono registrate condizioni meteorologiche favorevoli al rialzo dei livelli di inquinamento atmosferico, condizioni che non consentono agli inquinanti atmosferici di diluirsi e che quindi fanno alzare i livelli registrati dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria”. “Specie per le PM10 – aggiunge – sono stati registrati superamenti oltre i livelli soglia previsti dalla normativa. Una situazione aggravata dalla scarsa capacità di diluizione degli inquinanti, presenti su tutta la Pianura Padana e su parte dell’area centrale dell’Italia“. Le polveri sottili “ristagnano, creando un blocco atmosferico“. Un quadro “statisticamente” non nuovo in questo periodo dell’anno, ma che “a differenza degli anni scorsi risulta un po’ più importante”.

Nonostante gli sforamenti, “nelle Marche la situazione è in questi ultimi giorni e anche storicamente meno critica rispetto a quanto registrato nel complesso della Pianura Padana”. A mitigare il quadro marchigiano sono “le migliori condizioni meteorologiche e un impatto antropico inferiore”.

In particolare, nel periodo compreso dal 12 al 19 febbraio 2024, ad Ancona Cittadella sono stati registrati 2 superamenti, 3 a Chiaravalle, 2 a Fabriano, 1 a Falconara Scuola, 3 a Fano via Monte Grappa, 3 a Jesi, 2 ad Ancona Stazione FF, 3 a Pesaro via Scarpellini, 2 a San Benedetto e 3 ad Urbino. Nelle altre stazioni non sono stati rilevati superamenti del valore limite giornaliero di PM10.

