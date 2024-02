Smog, ancora semaforo arancione a Torino: prosegue il blocco degli Euro 5

MeteoWeb

Resta arancione il semaforo anti-smog di Torino. In base alle previsioni dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) del Piemonte, il livello 1 dello strumento per ridurre l’inquinamento atmosferico resta confermato almeno fino a mercoledì 21 febbraio compreso, giorno della nuova rilevazione. Anche nei prossimi giorni, dunque, alle limitazioni strutturali valide tutto l’anno si aggiunge il blocco dalle 8 alle 19 dei veicoli diesel fino agli Euro 5 per il trasporto persone. Stesso divieto e orario per i mezzi per il trasporto merci Euro 3 e 4. Fermi per tutto il giorno i ciclomotori Euro 0 e 1.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.