Smog a Torino: stop ai diesel Euro 5 da domani a lunedì

Nuove restrizioni anti-smog per i veicoli diesel a Torino. A partire da domani e fino a lunedì 19 febbraio incluso, le limitazioni del traffico saranno al livello 1, codice arancione, secondo il sistema di controllo dell’inquinamento atmosferico. Questa decisione è stata presa a seguito dei dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte, che indicano il superamento del limite di 50 microgrammi per metro cubo di concentrazione media giornaliera di particolato PM10 nell’aria per 3 giorni consecutivi.

Oltre alle restrizioni già in vigore, per quanto riguarda il trasporto persone, i veicoli diesel Euro 5 non potranno circolare tutti i giorni dalle 8 alle 19. Inoltre, il divieto si estenderà anche ai veicoli diesel Euro 3 e Euro 4 durante i giorni di sabato e domenica, sempre dalle 8 alle 19. Le stesse regole si applicano anche ai veicoli utilizzati per il trasporto merci, con divieto di circolazione per i diesel con omologazione Euro 3 ed Euro 4 tutti i giorni dalle 8 alle 19.

