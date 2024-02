Smog: tornano le misure in Emilia Romagna

MeteoWeb

Ancora emergenza smog in Emilia Romagna. Dopo qualche giorno di tregua, da domani, giovedì 15 febbraio, in tutte le province ritornano le limitazioni per la qualità dell’aria che saranno in vigore fino a venerdì 16, in attesa di un nuovo bollettino Arpae. Con il ‘bollino rosso’, tornano le misure emergenziali: stop alla circolazione anche per i veicoli diesel fino a Euro 5, dalle 8.30 alle 18.30 e abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19°C e nelle attività industriali e artigianali fino a 17°C.

