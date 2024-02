Maltempo al largo della Florida, SpaceX rinvia il lancio della missione Crew-8

MeteoWeb

SpaceX ha rinviato il suo primo lancio di astronauti della NASA del 2024 almeno fino a sabato 2 marzo a causa delle preoccupazioni per il maltempo al largo del sito di lancio della missione, in Florida. Crew-8 decollerà con un razzo Falcon 9 non prima di sabato sera alle 11:16 p.m. ora locale (05:16 del 3 marzo ora italiana) dal Pad 39A del Kennedy Space Center dell’agenzia spaziale statunitense a Cape Canaveral. Si tratta dell’ennesimo slittamento del liftoff, inizialmente programmato per il 22 febbraio.

“Le squadre congiunte hanno selezionato la nuova opportunità di lancio a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli previste per venerdì 1° marzo, nelle aree al largo lungo il percorso di volo della capsula Dragon,” ha spiegato la NASA. “Sono stati osservati forti venti e onde lungo la costa orientale e si prevede che continueranno fino alla mattina di sabato“.

Condizioni del mare instabili potrebbero rappresentare una preoccupazione per la sicurezza delle squadre di recupero se la capsula Dragon di SpaceX dovesse subire un’emergenza, che costringerebbe la capsula ad interrompere il volo e ammarare nelle fredde acque dell’Oceano Atlantico. “Nel caso improbabile di un’interruzione durante il lancio o il volo di Dragon, le condizioni di vento e onde devono essere accettabili per il sicuro recupero dell’equipaggio e della navicella,” ha sottolineato la NASA.

La missione Crew-8

La missione Crew-8 di SpaceX lancerà gli astronauti della NASA Matthew Dominick, Michael Barratt, Jeanette Epps e il cosmonauta russo Alexander Grebenkin verso la Stazione Spaziale Internazionale per una permanenza di 6 mesi. Il rientro è previsto alla fine di agosto.

La NASA e SpaceX inizialmente intendevano lanciare la missione Crew-8 il 22 febbraio, ma l’hanno rinviata al 28 febbraio, poi poco dopo la mezzanotte del 1° marzo ora locale, per dare più tempo tra un precedente lancio SpaceX il 18 febbraio dallo stesso pad.

Crew-8 segnerà il 9° volo con equipaggio di SpaceX per la NASA nell’ambito di un accordo multimiliardario per trasportare astronauti avanti e indietro dalla ISS. SpaceX sta effettuando missioni con equipaggio per la NASA dal maggio 2020. Si prevede che una 2ª azienda, Boeing, inizierà i propri voli con equipaggio per la NASA ad aprile utilizzando la capsula Starliner.

