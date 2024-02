Spazio, Biden: “il lander Odysseus segna una pietra miliare”

MeteoWeb

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, commenta lo storico allunaggio del lander Odysseus, il primo lander privato ad atterrare sulla Luna. “Per la prima volta in oltre 50 anni, un veicolo spaziale americano è atterrato sulla Luna, un emozionante passo in avanti in una nuova era di esplorazione spaziale”, ha detto Biden. Il lander Odysseus è stato lanciato dal Kennedy Space Center della NASA il 15 febbraio.

“Questa missione – prosegue Biden – segna una pietra miliare: il primo sbarco sulla Luna da parte di un’azienda americana. Odysseus è una partnership pubblico-privato tra la NASA e la società americana Intuitive Machines. È stato reso possibile dall’ingegno americano, dall’innovazione e dalla curiosità. E, attraverso il programma Artemis della NASA, è la prima di più missioni spaziali del settore pubblico e privato a venire, che riunisce i nostri partner internazionali e commerciali per riportare gli esseri umani sulla Luna per la prima volta dopo decenni. L’America sta riportando il mondo sulla Luna”.

“L’America fa cose difficili. Siamo all’altezza delle grandi sfide scientifiche del nostro tempo. E non c’è niente oltre le nostre capacità quando lavoriamo insieme. Mi congratulo con il team di Intuitive Machines che ha fatto atterrare con successo Odysseus, così come i loro partner alla NASA che stanno plasmando il futuro dell’esplorazione spaziale umana“, conclude Biden.

