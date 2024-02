Spazio: la Russia intende effettuare almeno 40 lanci nel 2024, prosegue la cooperazione con gli USA

MeteoWeb

La società spaziale statale russa Roscosmos ha annunciato l’intenzione di effettuare più di 40 lanci spaziali nel corso del 2024, segnando così la prima volta in 30 anni che si raggiunge un numero così elevato di missioni. Questo obiettivo è stato dichiarato dal capo di Roscosmos, Yuri Borisov, durante un’intervista al portale di notizie Pro Kosmos. Secondo i dati forniti da Roscosmos, l’ultimo anno in cui la Russia ha effettuato più di 40 lanci è stato il 1994, quando ne furono compiuti 49. Questa dichiarazione evidenzia l’ambizione della Russia nel settore spaziale e il suo impegno nel rafforzare la sua presenza nello spazio attraverso una serie significativa di lanci programmati per il 2024.

Il capo di Roscosmos ha anche affermato che la Russia e gli Stati Uniti non smetteranno di cooperare nel campo del volo spaziale con equipaggio anche dopo la fine del programma della Stazione spaziale Internazionale. “Stiamo negoziando con i colleghi della NASA che, anche se non siamo d’accordo nel campo dell’astronautica con equipaggio, la cooperazione per garantire la sicurezza delle attività spaziali continuerà,” ha spiegato Borisov in un’intervista a Pro Kosmos.

