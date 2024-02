Spazio, l’Uruguay ha firmato gli Artemis Accords

MeteoWeb

L’Uruguay si è unito agli sforzi degli Stati Uniti per stabilire principi diffusi per guidare l’esplorazione spaziale. Il Ministro degli Esteri Omar Paganini ha firmato gli Artemis Accords a nome del paese sudamericano durante il dialogo interministeriale bilaterale annuale tra Stati Uniti e Uruguay il 15 febbraio a Washington D.C. Bill Nelson, amministratore della NASA, ha partecipato alla cerimonia di firma per l’agenzia.

“La NASA dà il benvenuto all’Uruguay come nuovo membro della famiglia degli Artemis Accords,” ha dichiarato Nelson. “Gli Stati Uniti e l’Uruguay condividono un impegno per la democrazia e la pace, e ora, espandiamo questi principi nel cosmo per impegnarci nell’esplorazione sicura e trasparente dello Spazio“.

Gli Accordi stabiliscono principi per l’esplorazione pacifica e responsabile, principalmente per il programma lunare Artemis guidato dalla NASA. La firma dell’Uruguay segue di una settimana quella della Grecia, diventando così il 35° Paese ad aderire.

Gli sforzi spaziali dell’Uruguay sono modesti rispetto a quelli delle principali nazioni spaziali. Il Paese ha un solo satellite in orbita — il cubesat a 2 unità AntelSat, lanciato nel 2014 — ma la firma indica una volontà di approfondire il suo coinvolgimento nello Spazio. Il Paese ha iniziato a istituire una agenzia spaziale nazionale nel 2021.

Secondo la NASA, gli Artemis Accords si basano sui principi stabiliti dal Trattato sullo Spazio Extra-Atmosferico del 1967 e rafforzano le migliori pratiche come la divulgazione pubblica dei dati scientifici. Gli Stati Uniti hanno istituito gli Accordi nel 2020. L’Uruguay si unisce agli altri firmatari sudamericani Argentina, Brasile, Colombia ed Ecuador. Tra i firmatari principali figurano Arabia Saudita, Canada, Corea del Sud, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Regno Unito e Spagna.

