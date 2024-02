Spazio, il razzo Ariane 6 è arrivato alla base europea di Kourou: altra tappa sulla strada verso il debutto

MeteoWeb

Prosegue la marcia di avvicinamento verso il debutto di Ariane 6, l’atteso nuovo lanciatore dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Le componenti del nuovo razzo europeo sono infatti arrivate in Guyana Francese, al Centro Spaziale Europeo di Kourou. A completare il trasporto dello stadio superiore e lo stadio centrale del razzo dagli stabilimenti di ArianeGroup in Francia e in Germania al porto di Kourou è stata Canopée, la prima nave cargo ibrida al mondo, spinta anche dall’energia eolica.

Due stadi del razzo a propulsione liquida, quello centrale alto circa 30 metri e l’ultimo capace di accensioni multiple e responsabile del rilascio dei satelliti e dei carichi utili, sono arrivati a Kourou dopo un viaggio di circa 10 giorni. Nella base spaziale di Kourou, i due stadi dell’Ariane 6 dovranno affrontare nuovi test, prima dell’integrazione ai due booster laterali realizzati in Italia da Avio.

Il debutto del nuovo razzo disegnato per essere modulare e flessibile è pianificato tra il 15 giugno e il 31 luglio di quest’anno. Ariane 6 avrà una capacità di trasporto in orbita bassa tra le 10 e le 21 tonnellate, in base alle diverse configurazioni dei motori.

