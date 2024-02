L’ultima follia di un inventore: Steady Ed, alla sua morte si fece cremare e trasformare in un frisbee

MeteoWeb

Nel panorama dei grandi inventori che hanno plasmato il nostro mondo con creatività e visione, pochi nomi risplendono con la stessa luminosità di quello di Ed Headrick, meglio noto come “Steady” Ed. Quest’uomo straordinario non solo ha dato vita al frisbee moderno e al disc golf, ma ha anche inciso la sua impronta nel tessuto stesso del divertimento e dello sport. Tuttavia, il suo addio alla vita terrena ha lasciato un’eredità ancora più straordinaria.

“Steady” Ed

Nato il 28 giugno 1924, Steady Ed è stato molto più di un semplice inventore di giocattoli. Era un visionario, un appassionato del gioco e un fervente sostenitore della gioia che esso poteva portare nelle vite delle persone. Il suo impegno nel trasformare il semplice atto di lanciare un disco in un’esperienza coinvolgente e competitiva ha portato alla creazione del disc golf, uno sport che ha catturato l’immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo.

Ma la sua storia non finisce qui. Quando Steady Ed si è congedato dal mondo terreno il 12 agosto 2002, ha espresso un desiderio unico nel suo genere: essere trasformato in un frisbee. Questo non era un capriccio, ma piuttosto un’affermazione della sua passione eterna per il gioco e il suo desiderio di essere parte di esso anche dopo la sua scomparsa.

Lanciato nell’Infinito come un Frisbee

Le sue ceneri sono state accuratamente incorporate in un numero limitato di dischi volanti, una mossa che ha stupito e commosso coloro che lo conoscevano. Non si trattava solo di un omaggio postumo, ma di un modo tangibile per Steady Ed di continuare a partecipare al gioco che tanto amava.

Questi dischi speciali non sono stati distribuiti casualmente. Al contrario, sono stati donati a familiari e amici come un tributo personale alla sua memoria. I dischi rimanenti sono stati messi in vendita, con tutti i proventi destinati a uno scopo nobile: finanziare lo Steady Ed Memorial Disc Golf Museum presso il PDGA International Disc Golf Center nella contea di Columbia, Georgia. Questo museo non è solo una testimonianza della vita straordinaria di Steady Ed, ma anche un santuario per tutti coloro che condividono la sua passione per il disc golf e il gioco.

Quindi, quando vedete un frisbee volare leggero attraverso il cielo, fermatevi un momento a riflettere. Potrebbe essere uno di quei dischi speciali contenenti un po’ di Steady Ed in ogni lancio, portando con sé la sua eredità di gioia, passione e innovazione.

E così, l’ultimo volo di Steady Ed non è solo un addio, ma un invito a continuare a giocare, a sognare e a innovare, mantenendo viva la sua straordinaria eredità per le generazioni a venire.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.