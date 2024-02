Un anello di fuoco atlantico: uno studio suggerisce che l’Atlantico potrebbe iniziare a chiudersi “presto”

MeteoWeb

Gli oceani sembrano eterni per la durata della nostra vita, ma non durano a lungo: nascono, crescono e un giorno si chiudono. Questo processo, che dura alcune centinaia di milioni di anni, è chiamato Ciclo di Wilson. L’Atlantico, ad esempio, è nato quando la Pangea si è divisa circa 180 milioni di anni fa e un giorno si chiuderà. E il Mediterraneo è ciò che rimane di un grande oceano – la Tetide – che un tempo esisteva tra l’Africa e l’Eurasia. Ora un nuovo studio, ricorrendo a modelli computazionali, prevede che una zona di subduzione attualmente al di sotto dello Stretto di Gibilterra si propagherà ulteriormente all’interno dell’Atlantico e contribuirà a formare un sistema di subduzione atlantica, un anello di fuoco atlantico.

Affinché un oceano come l’Atlantico smetta di crescere e inizi a chiudersi, devono formarsi nuove zone di subduzione, ossia luoghi in cui una placca tettonica sprofonda sotto un’altra. Ma le zone di subduzione sono difficili da formare, poiché richiedono che le placche si rompano e si pieghino, e le placche sono molto resistenti. Una via d’uscita da questo “paradosso” è considerare che le zone di subduzione possono migrare da un oceano morente in cui già esistono – il Mediterraneo – verso oceani incontaminati – come l’Atlantico. Questo processo è stato soprannominato invasione della subduzione.

Questo studio mostra per la prima volta come possa avvenire un’invasione così diretta. Il modello 3D computazionale e basato sulla gravità prevede che una zona di subduzione attualmente al di sotto dello Stretto di Gibilterra si propagherà ulteriormente all’interno dell’Atlantico e contribuirà a formare un sistema di subduzione atlantica: un anello di fuoco dell’Atlantico, in analogia alla struttura già esistente nel Pacifico. Ciò avverrà “presto” in termini geologici, ma non prima di circa 20 milioni di anni.

“L’invasione della subduzione è intrinsecamente un processo tridimensionale che richiede strumenti di modellazione avanzati e supercomputer che non erano disponibili qualche anno fa. Ora possiamo simulare la formazione dell’Arco di Gibilterra con grande dettaglio e anche come potrebbe evolversi nel profondo futuro“, spiega João Duarte, primo autore e ricercatore presso l’Instituto Dom Luiz, presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Lisbona.

La zona di subduzione di Gibilterra

Questo studio getta nuova luce sulla zona di subduzione di Gibilterra, poiché pochi autori la consideravano ancora attiva visto che ha notevolmente rallentato negli ultimi milioni di anni. Secondo questi risultati, la sua fase lenta durerà per altri 20 milioni di anni e, successivamente, invaderà l’Oceano Atlantico e accelererà. Questo segnerà l’inizio del riciclo crostale sul lato orientale dell’Atlantico e potrebbe essere l’inizio della chiusura dell’Atlantico stesso.

“Ci sono altre due zone di subduzione sull’altra sponda dell’Atlantico: le Piccole Antille, nei Caraibi, e l’Arco di Scotia, vicino all’Antartide. Tuttavia, queste zone di subduzione hanno invaso l’Atlantico diversi milioni di anni fa. Studiare Gibilterra è un’opportunità inestimabile perché permette di osservare il processo nelle sue fasi iniziali, quando sta appena accadendo“, aggiunge João Duarte.

Evoluzione geologica della Terra e terremoti

In generale, questo studio mostra che l’invasione della subduzione è probabilmente un meccanismo comune di inizio della subduzione negli oceani di tipo Atlantico e svolge quindi un ruolo fondamentale nell’evoluzione geologica del nostro pianeta.

La scoperta che la subduzione di Gibilterra è ancora attualmente attiva ha anche importanti implicazioni per l’attività sismica nell’area. Le zone di subduzione sono note per produrre i terremoti più forti sulla Terra. Eventi come il Grande Terremoto di Lisbona del 1755, per esempio, richiedono preparazione.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Geology.

