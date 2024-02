Superelastic Tire: la gomme spaziali indistruttibili che rivoluzionano la mobilità terrestre

MeteoWeb

Nel costante sforzo di superare le sfide dell’esplorazione spaziale, la NASA ha sviluppato una tecnologia rivoluzionaria per garantire che anche una banale foratura non comprometta missioni cruciali, come l’esplorazione della Luna o di Marte. Questa innovazione, chiamata Superelastic Tire, inizialmente concepita per l’impiego nello spazio, sta ora lasciando il suo segno anche qui sulla Terra.

Il cuore della rivoluzione: lega di Nichel-Titanio

La Superelastic Tire è principalmente composta da una lega di nichel-titanio e derivati, materiali noti per la loro eccezionale resistenza. La NASA spiega che l’utilizzo innovativo di leghe a memoria di forma, capaci di sopportare carichi elevati come componenti portanti, conferisce a questa gomma la capacità di resistere a deformazioni estreme senza subire danni permanenti.

A differenza delle gomme tradizionali, che cedono sotto sforzi compresi tra lo 0,3% e lo 0,5%, le Superelastic Tire possono sopportare sforzi fino al 10%, ritornando poi alla loro forma originale. Questo non solo garantisce una maggiore resistenza alle forature, ma offre anche una trazione comparabile o addirittura superiore rispetto alle gomme convenzionali.

La Terra abbraccia la tecnologia spaziale

La rivoluzionaria tecnologia delle Superelastic Tire ha guadagnato terreno anche qui sulla Terra. Un’azienda ha recentemente lanciato una campagna Kickstarter per finanziare le Metl Tire, ispirate proprio alla tecnologia sviluppata dalla NASA. Queste gomme sono dotate di una molla centrale realizzata con una lega di nichel-titanio chiamata NiTinol, che unisce la resistenza del titanio con l’elasticità della gomma.

Durante l’edizione recente del CES di Las Vegas, l’azienda ha presentato entusiasmando il pubblico con le potenzialità di questa tecnologia. Ruote per biciclette e auto sono state esposte, dimostrando la versatilità e l’efficacia delle Metl Tire. La campagna Kickstarter ha raggiunto il 100% dei fondi in soli 15 minuti, sottolineando l’entusiasmo e l’interesse del pubblico per questo progetto.

Il futuro in rotazione: Metl Tire pronte per il mercato

Con la campagna Kickstarter di successo, le prime Metl Tire per biciclette dovrebbero essere consegnate a giugno 2024, offrendo un primo assaggio del potenziale impatto di questa tecnologia sulla mobilità terrestre. La combinazione di resistenza, flessibilità e versatilità promette di cambiare il panorama delle gomme tradizionali, aprendo la strada a una nuova era di mobilità sicura ed efficiente.

Le Superelastic Tire e le Metl Tire rappresentano il perfetto connubio tra l’innovazione spaziale e le esigenze della mobilità terrestre, aprendo un futuro in cui il rischio di forature sarà solo un ricordo del passato.

