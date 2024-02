Tempesta Louis in Francia: un morto e 90mila case senza elettricità | VIDEO

MeteoWeb

La tempesta Louis sta sferzando la Francia con venti di oltre 100km/h, lasciando almeno 90.000 case senza corrente elettrica e provocando anche una vittima. La tempesta Louis ha generato violente raffiche sul territorio dal sud-ovest al nord della Francia. Fino a 125km/h in Vandea e nel Passo di Calais, 123km/h nella Marna e 122km/h a Tarbes, secondo i dati forniti da Météo Express. Secondo gli esperti d’Oltralpe, si tratta della più importante tempesta da inizio anno, anche se di intensità minore rispetto alle precedenti tempeste Ciaran e Domingos, che lo scorso autunno hanno causato la morte di tre persone e lasciato un milione di abitazioni senza elettricità, soprattutto in Bretagna.

La vittima provocata dalla tempesta Louis oggi è un automobilista di 52 anni, travolto dall’acqua mentre si trovava con la sua auto su un ponte di Saint-Georges-de-Noisné, nel dipartimento di Deux-Sèvres. Secondo il gestore Enedis, sono invece 90.000 le case rimaste senza corrente elettrica, soprattutto ”nel nord della Francia“. L’operatore della rete di distribuzione ha dichiarato che i suoi dipendenti e i fornitori di servizi sono “fortemente mobilitati per ripristinare l’energia elettrica al maggior numero possibile di clienti”. Tuttavia, “gli interventi sono talvolta difficili a causa di alberi sradicati e caduti sulle strade, o di settori allagati”.

Le potenti raffiche di vento della tempesta Louis a Dunkerque, nel nord della Francia

La tempesta sferza Tarbes con raffiche di oltre 100kmh

Secondo Météo-France, il maltempo imperverserà anche domani nella Manica e al confine con il Belgio, fino all’Auvergne e l’ovest dei Pirenei. Proprio in Belgio, è in vigore l’allerta meteo arancione per forti venti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.