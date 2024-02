Terremoto avvertito in Puglia, forte scossa dell’Adriatico | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Paura questa mattina in Puglia, per un forte terremoto avvertito dalla popolazione. L’INGV segnala un sisma magnitudo ML 4.7, avvenuto nell’Adriatico Meridionale alle 10:23:2 ad una profondità di 18 km. La scossa, breve e intensa, è stata avvertita nelle località più vicine alla costa adriatica ma anche all’interno della provincia di Bari, specie ai piani alti degli edifici. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.