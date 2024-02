Scossa di terremoto al confine Campania-Basilicata: epicentro vicino Ricigliano

MeteoWeb

Paura al confine Campania-Basilicata per una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 avvenuta alle 16:10 di oggi, sabato 10 febbraio. Il sisma ha avuto epicentro nei pressi di Ricigliano, nel Salernitano, e ipocentro a soli 2km di profondità, il che significa che la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione nonostante la magnitudo modesta. Il terremoto è stato avvertito nettamente anche a Potenza e nei comuni lucani al confine con la Campania. Non si registrano danni a cose e persone. La stessa zona era stata colpita da una scossa di magnitudo 3.8 il 28 gennaio scorso.

Paura ma niente danni a Ricigliano. “Abbiamo subito posto in essere i dovuti controlli e non registriamo alcun danno alle strutture abitative“, dice all’ANSA il sindaco Giuseppe Picciuoli. “Tra i miei concittadini, però, sale l’apprensione per il ripetersi di questi eventi”. Riferendosi all’evento dello scorso 28 gennaio, il primo cittadino dice: “non nascondo che un po’ di preoccupazione c’è in quanto a distanza di poco tempo si sono verificate due scosse. Questa volta il terremoto è stato però molto più forte”.

A Ricigliano è ancora vivo il ricordo del tragico terremoto del 23 novembre del 1980 quando si registrarono 22 vittime, decine di feriti e danni ingenti a tutte le abitazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.