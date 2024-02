MeteoWeb

Scosse di terremoto in Croazia: 2 eventi magnitudo 3.8 e 3.4 sono stati registrati stamane in Dalmazia meridionale in corrispondenza della penisola di Peljesac, secondo quanto riportano i media regionali. La prima scossa di intensità minore è stata registrata poco dopo le 5, la seconda 2 ore più tardi. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

