Scossa di terremoto questa mattina in Lombardia: l’INGV segnala un sisma magnitudo ML 3.0, avvenuto a 2 km Sud/Ovest da Torlino Vimercati, in provincia di Cremona, alle 11:32:41 ad una profondità di 37 km. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

