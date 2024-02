Terremoto in Messico, paura da Acapulco alla capitale

MeteoWeb

Preoccupazione per forte terremoto che ha colpito Acapulco, rinomata località turistica lungo la costa del Pacifico messicano, alle 01:01 ora italiana. A Città del Messico, la capitale, è stato attivato l’allarme, con evacuazioni di edifici, ma fortunatamente al momento non si segnalano danni rilevanti. Secondo quanto riportato dalla Prensa, il terremoto magnitudo 5.2 ha avuto epicentro a Coyuca de Benitez, località situata nello stato di Guerrero, come confermato dai dati del sistema sismologico nazionale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.