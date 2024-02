Terremoto Parma, avvertita nuova forte scossa | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita alle ore 10:26 in provincia di Parma. L’INGV riporta un sisma magnitudo ML 3.6, avvenuto a 3 km Nord/Ovest da Langhirano (PR) ad una profondità di 18 km.

Prosegue quindi lo sciame sismico nei comuni di Langhirano, Calestano, Fornovo di Taro, iniziato lo scorso 7 febbraio: altre scosse si sono susseguite nella notte. La situazione viene monitorata con la massima attenzione, anche se al momento non si registrano danni: oltre 130 in totale le scosse negli ultimi giorni, la più forte delle quali alle 13:06 di ieri, con magnitudo 4.2, avvertita dalla popolazione.

In via precauzionale, sono stati attivati per la notte due centri di accoglienza per chi voglia dormire fuori casa, per un totale di 50 letti: uno presso gli impianti sportivi di Pilastro di Langhirano (35 posti letto) e uno a Calestano, negli spogliatoi della nuova palestra comunale (15 posti letto). Sempre in via preventiva, è stato attivato il modulo di assistenza alla popolazione che conta altri 250 posti letto: è pronto e disponibile, per essere collocato al campo sportivo di Langhirano in caso di necessità.

