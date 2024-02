Terremoto Parma, doppia scossa avvertita dalla popolazione in serata

MeteoWeb

Lo sciame sismico in atto da giorni sulle colline di Parma ha prodotto una doppia scossa di magnitudo 3.3 questa sera. In particolare, le due scosse sono avvenute a distanza di 1 minuto, alle 20:11 e alle 20:12, a profondità di 20 e 16km rispettivamente. L’epicentro è stato individuato in entrambi i casi nei pressi di Calestano. Le due scosse sono state avvertite dalla popolazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.