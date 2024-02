Terremoto Parma, lo sciame sismico continua: pronti alle evacuazioni

MeteoWeb

Oltre 150 scosse di terremoto, di cui 19 con magnitudo superiore a 3: non si ferma lo sciame sismico che dall’alba di mercoledì 7 febbraio, poco più di tre giorni fa, sta interessando la provincia di Parma, sulle colline nel territorio di Langhirano, Calestano e Fornovo di Taro. Nel corso della mattinata odierna le due scosse più forti sono state di magnitudo 3.6 e 3.1 alle 10:26 e alle 10:58, ma la situazione si è fatta più critica dopo la scossa di magnitudo 4.2 delle 13:06 di ieri che è stata avvertita in modo molto violento in tutta l’Emilia.

Da quel momento la situazione viene monitorata con la massima attenzione, anche se al momento non si registrano danni. In via precauzionale, sono stati attivati per la notte due centri di accoglienza per chi voglia dormire fuori casa, per un totale di 50 letti: uno presso gli impianti sportivi di Pilastro di Langhirano (35 posti letto) e uno a Calestano, negli spogliatoi della nuova palestra comunale (15 posti letto). Sempre in via preventiva, è stato attivato il modulo di assistenza alla popolazione che conta altri 250 posti letto: è pronto e disponibile, per essere collocato al campo sportivo di Langhirano in caso di necessità.

Il timore è che si possano verificare scosse più forti e che quindi sia necessario ospitare eventuali sfollati, evacuati e senza tetto: la faglia su cui si sta verificando questo sciame sismico, in passato ha provocato terremoti anche molto violenti, di magnitudo superiore a 6.5.

Le scosse di magnitudo superiore a 3 dello sciame sismico iniziato mercoledì a Parma

magnitudo 3.1 alle 10:58 di sabato 10 febbraio

alle 10:58 di sabato 10 febbraio magnitudo 3.6 alle 10:26 di sabato 10 febbraio

alle 10:26 di sabato 10 febbraio magnitudo 3.1 alle 21:25 di venerdì 9 febbraio

alle 21:25 di venerdì 9 febbraio magnitudo 3.7 alle 17:38 di venerdì 9 febbraio

alle 17:38 di venerdì 9 febbraio magnitudo 4.2 alle 13:06 di venerdì 9 febbraio

alle 13:06 di venerdì 9 febbraio magnitudo 3.0 alle 15:59 di venerdì 9 febbraio

alle 15:59 di venerdì 9 febbraio magnitudo 3.2 alle 04:03 di venerdì 9 febbraio

alle 04:03 di venerdì 9 febbraio magnitudo 3.4 alle 03:55 di venerdì 9 febbraio

alle 03:55 di venerdì 9 febbraio magnitudo 3.4 alle 00:31 di venerdì 9 febbraio

alle 00:31 di venerdì 9 febbraio magnitudo 3.1 alle 22:53 di giovedì 8 febbraio

alle 22:53 di giovedì 8 febbraio magnitudo 3.3 alle 22:30 di giovedì 8 febbraio

alle 22:30 di giovedì 8 febbraio magnitudo 3.0 alle 23:14 di mercoledì 7 febbraio

alle 23:14 di mercoledì 7 febbraio magnitudo 3.2 alle 20:45 di mercoledì 7 febbraio

alle 20:45 di mercoledì 7 febbraio magnitudo 3.3 alle 20:03 di mercoledì 7 febbraio

alle 20:03 di mercoledì 7 febbraio magnitudo 3.1 alle 14:57 di mercoledì 7 febbraio

alle 14:57 di mercoledì 7 febbraio magnitudo 3.3 alle 14:55 di mercoledì 7 febbraio

alle 14:55 di mercoledì 7 febbraio magnitudo 3.1 alle 10:53 di mercoledì 7 febbraio

alle 10:53 di mercoledì 7 febbraio magnitudo 3.2 alle 10:49 di mercoledì 7 febbraio

alle 10:49 di mercoledì 7 febbraio magnitudo 3.2 alle 06:02 di mercoledì 7 febbraio

