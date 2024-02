Scossa di terremoto in Toscana: epicentro a Marradi, vicino al confine con l’Emilia Romagna | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto si è verificata alle 12:49 di oggi, sabato 17 febbraio, in Toscana. Si è trattato di un terremoto di magnitudo 3.5 con epicentro a Marradi, in provincia di Firenze, vicino al confine con l’Emilia Romagna. L’evento si è verificato a soli 5km di profondità ed è stato avvertito distintamente dalla popolazione.

“Scossa di terremoto avvertita a Marradi. Magnitudo 3.5, in corso le verifiche alle strutture”, fa sapere in un messaggio sui social il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Le persone sono scese in strada, riferisce Giani, ma “al momento non ci sono segnalazioni di criticità”. Il Presidente è in contatto col sindaco marradese Triberti e con gli altri sindaci del Mugello. Il sisma è stato avvertito anche sul versante romagnolo.

