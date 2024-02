Tir finisce di traverso sulla neve: chiuso il Passo San Pellegrino

MeteoWeb

È tornato il maltempo sull’Italia, con tanta pioggia, forte vento e neve in montagna. Sulle Alpi è in corso una intensa nevicata oltre i 1500 metri. Proprio una nevicata (leggera) è all’origine dell’incidente che ha portato alla chiusura del Passo San Pellegrino, valico che collega Trentino e Veneto, raggiungendo i 1918 metri di quota. La nevicata ha imbiancato il paesaggio e le strade, compresa la strada provinciale 346. Proprio su questa strada, un autoarticolato si è imbarcato su un tornante, restando bloccato di traverso. VenetoStrade ha dunque annunciato la chiusura del Passo San Pellegrino, invitando gli automobilisti a prestare attenzione.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco per facilitare le operazioni di rimessa in carreggiata e per rimuovere il mezzo bloccato, la cui pancia tocca l’asfalto. Al momento non si segnalano feriti ma la chiusura della strada sta provocando inevitabili disagi alla viabilità.

