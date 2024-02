Tornado e intense grandinate: danni biblici nella notte a Cipro | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nelle prime ore di oggi, mercoledì 14 febbraio, Cipro ha dovuto affrontare una raffica di intensi fenomeni meteorologici, con la provincia di Limassol che ha subito i danni maggiori a causa di diversi tornado. Un potente tornado ha devastato l’area di Yermasoyia, lasciando dietro di sé una scia di distruzione. La forza del tornado ha causato il rovesciamento di una gru e lo sradicamento di alberi, provocando ingenti danni alle proprietà residenziali. Le autorità hanno riferito che i detriti erano stati sparsi lungo l’autostrada Limassol-Nicosia vicino a Yermasoyia, ponendo seri pericoli per gli automobilisti che viaggiavano in entrambe le direzioni.

Almeno due tornado e un’intensa grandinata hanno devastato l’hotel Apollonia verso nord fino alla zona di Panioti, e alcune case sono state completamente distrutte. Il sindaco ha definito i danni della tempesta “enormi e senza precedenti”. Inoltre, le conseguenze della tempesta hanno portato a colate di fango, rendendo diverse strade chiave impraticabili.

Tornado tra i fulmini a Limassol

Nel frattempo, il tratto costiero di Limassol è stato chiuso al traffico a causa del crollo e dello sradicamento di alberi, ponendo ulteriori rischi sia per i pendolari che per i residenti. La chiusura sottolinea l’entità dei danni causati dai violenti eventi meteorologici. I servizi statali, tra cui la Polizia, i Vigili del Fuoco, la Guardia Civile, le autorità locali e i servizi sociali sono stati mobilitati dalle 3 del mattino per affrontare la situazione. “Venti strade sono state chiuse, oltre cinquanta locali colpiti, cinque case sono diventate inabitabili e una persona è rimasta ferita a causa di vetri frantumati“, hanno riferito le autorità. L’uomo ferito sarebbe sottoposto a un intervento di chirurgia ricostruttiva a Nicosia per l’amputazione delle dita della mano destra.

La portavoce dell’Autorità per l’elettricità (EAC), Christina Papadopoulou, ha detto che anche le squadre elettriche erano in movimento dall’alba, alle prese con numerosi incidenti di alberi abbattuti che hanno colpito cavi, almeno otto pali elettrici distrutti o sradicati, trasformatori danneggiati e cavi di media tensione allentati.

Il Ministro degli Interni Konstantinos Ioannou ha visitato le zone colpite e ha annunciato che sono stati organizzati alloggi temporanei in albergo e altri aiuti per le famiglie le cui case sono state distrutte.

Le immagini del tornado a Limassol

Tornado si abbatte su Limassol

